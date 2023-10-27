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Son dakika... Bağcılar'da iş yerinde patlama sonrası yangın: 5 yaralı

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#Bağcılar#Patlama#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 11:55

İstanbul Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından dükkânda yangın çıktı. İçeride bulunan 5 işçi kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 5 işçi olay yerindeki ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis dükkan ve çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

"ÇOK KORKTUK, ADAMLARIN HER TARAFI YANMIŞTI"

Patlamayı duyan Recep Yücel, "Patlamayı duyunca dışarıya çıktım, bağırıyorlardı içeride. Patlama olayı yanımda oldu, çok korktuk. 5 yaralı vardı, 5'ide yanmıştı. Adamların her tarafı yanmıştı. Üstlerinde elbise kalmamıştı" diye konuştu. 

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PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hurdacı dükkanının bir anda patlaması ve dükkanın yandığı anlar yer aldı.

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#Bağcılar#Patlama#Yangın

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