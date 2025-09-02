×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bağcılar İSTOÇ'ta korkutan yangın! Vali Gül'den açıklama: 17 iş yeri zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 07:18

İstanbul Bağcılar'da İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) plastik malzemeleri satan iş yerinde başladığı belirtilen yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangından 17 iş yerinin zarar gördüğünü açıkladı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

VALİ GÜL: 17 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

#Bağcılar#ISTOÇ#Yangın

