Son dakika! Kritik ziyaret sonrası yetkili isim açıkladı: BAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi'den BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım hakkında açıklama geldi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan bu gelişmeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, 'Görüşmeler neticesinde şöyle bir karar alındı: BAE Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır ve tahsis etmiştir' diye bir ifade kullandı.