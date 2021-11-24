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Son dakika: BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasındaki görüşme saat 17.30'da sona erdi. İki lider görüşmenin ardında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmaları imzaladı. Öte yandan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonrasında ortak imza törenine geçildi. 

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

ANLAŞMALAR İMZALANDI

İki ülke arasında birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile TVF arasında Mutabakat Muhtırası ve ayrıca iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, ADQ ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ve BAE arasında gümrük konularında İdari İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması, enerji alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, çevre alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

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Anlaşmaları, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu imzaladı.

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Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi'den BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım hakkında açıklama geldi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan bu gelişmeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, 'Görüşmeler neticesinde şöyle bir karar alındı: BAE Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır ve tahsis etmiştir' diye bir ifade kullandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Başkanı: Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır
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Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

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VELİAHT PRENS İÇİN KARŞILAMA TÖRENİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, daha sonra heyetlerindeki bakanları tanıtıp, Türk ve BAE bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.

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Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak.  Ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.

Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi Yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

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Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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“TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA YATIRIMA HAZIRIZ”

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu söylemişti.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Yetkili isim açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım

Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

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