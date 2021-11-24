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Son dakika: BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Birçok sektör için kritik anlaşmalar imzalandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasındaki görüşme saat 17.30'da sona erdi. İki lider görüşmenin ardında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmaları imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından iki lider basına kapalı görüştü.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Birçok sektör için kritik anlaşmalar imzalandı

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Birçok sektör için kritik anlaşmalar imzalandı

VELİAHT PRENS İÇİN KARŞILAMA TÖRENİ

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, daha sonra heyetlerindeki bakanları tanıtıp, Türk ve BAE bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.

Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak.  Ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.

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Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi Yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Birçok sektör için kritik anlaşmalar imzalandı

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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“TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA YATIRIMA HAZIRIZ”

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Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu söylemişti.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Birçok sektör için kritik anlaşmalar imzalandı

Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

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