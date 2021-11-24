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Son dakika: BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret... Anlaşmalar imzalanacak, doğrudan yatırım artacak

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi tören ile karşıladı. Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, daha sonra heyetlerindeki bakanları tanıtıp, Türk ve BAE bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret... Anlaşmalar imzalanacak, doğrudan yatırım artacak

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Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak.  Ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.

Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi Yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Son dakika: BAEden Türkiyeye önemli ziyaret... Anlaşmalar imzalanacak, doğrudan yatırım artacak


İki liderin son derece kritik olan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

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“TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA YATIRIMA HAZIRIZ”

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Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu söylemişti.

Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Birleşik Arap Emirlikleri

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