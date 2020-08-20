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AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 06:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azeri suç örgütü elebaşı Salifov Antalya'da öldürüldü

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Son dakika: Azeri suç örgütü elebaşı Salifov Antalya'da öldürüldü
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Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü. Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapanpolis ekipleri tarafından yakalandı...

"Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

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