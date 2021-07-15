MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
GeriGündem Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde ve kötü günde dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aliyev'e, gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi
Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi
Abdulkadir Selvi: Yeni 15 Temmuzlar olmaması için
Abdulkadir Selvi: Yeni 15 Temmuzlar olmaması için
Nedim Şener: FETÖnün inine girildi
Nedim Şener: FETÖ'nün inine girildi
Hande Fırat: 15 Temmuz’un ardından... Hâlâ dışarıdalar... Hâlâ utanmıyorlar... Hâlâ tiyatro diyorlar
Hande Fırat: 15 Temmuz’un ardından... Hâlâ dışarıdalar... Hâlâ utanmıyorlar... Hâlâ tiyatro diyorlar
İlber Ortaylı: 15 Temmuz
İlber Ortaylı: 15 Temmuz
O gecenin kaderini değiştiren kahramanlar
O gecenin kaderini değiştiren kahramanlar
Aynı aileden 3 kahraman: ‘Biz vatan için şehit olmaya gidiyoruz...’
Aynı aileden 3 kahraman: ‘Biz vatan için şehit olmaya gidiyoruz...’
‘7 tepeli şehirde destansı direniş
‘7 tepeli şehir'de destansı direniş
Hayatımın en acımasız gecesi
Hayatımın en acımasız gecesi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi