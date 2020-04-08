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Müslim SARIYAR - DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Son dakika... Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika... Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra koronavirüsten hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

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