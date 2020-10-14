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AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! Karar çıkmadı

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AYM'nin Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi. Toplantıda herhangi bir karar çıkmadığı ve açıklama yapılmasının beklenmediği öğrenildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki Genel Kurul üyelerinin 3,5 saat süren toplantısının ardından açıklama yapılmadı. 

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