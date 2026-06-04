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Son dakika... AYM'den flaş nafaka kararı: Oy çokluğu ile iptal edildi

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#AYM Kararı#Nafaka Kararı#Nafaka
Son dakika... AYMden flaş nafaka kararı: Oy çokluğu ile iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 11:14

Anayasa Mahkemesi, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti; kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Son dakika... AYMden flaş nafaka kararı: Oy çokluğu ile iptal edildi


Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruyu esastan görüşen AYM, ilgili düzenlemenin iptaline karar verdi. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

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#AYM Kararı#Nafaka Kararı#Nafaka

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