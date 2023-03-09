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HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi

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#HDP#AYM#Kapatma Davası
HDPnin sözlü savunma tarihi ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 11:55

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, sözlü savunma tarihini partinin talebi üzerine 14 Mart'tan 11 Nisan 2023'e erteledi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin AYM'de kabul edilmesi ile 21 Haziran 2021'de HDP hakkında kapatma davası açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılmasının yanında hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi. Dava aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'ye 11 sayfalık yazı gönderdi. Yazıda, HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için partinin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtildi. AYM de HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

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21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için AYM'den istediği süre tamamlandı. AYM heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecekti. Ancak deprem ve seçim takvimi gerekçesiyle HDP, sözlü savunma tarihinin ertelenmesini talep etti. AYM de savunma tarihini 11 Nisan'a erteledi. (DHA)

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#HDP#AYM#Kapatma Davası

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