Son dakika: Ayhan Bilgen'den gözaltında istifa açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları nedeniyle, 6 yıl sonra düğmeye basarak 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski HDP milletvekilleri ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de aralarında 20 şüpheli 25 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresinin dolmasının şüphelilerin gözaltı süreleri, delilerin toplanmasındaki güçlük gerekçesiyle 4 gün daha uzatıldı.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’den sürpriz bir açıklama geldi. Bilgen kendisine ait sosyal medya hesabından şunları belirtti:

“Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa, belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır... Kars’ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur.”

ESKİ VEKİLE PKK GÖZALTISI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK’nın sözde ‘yasama’ organı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alan 17 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda, 25’inci Dönem HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ile HDP’li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi için de operasyon devam ediyor.