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ALİ KEREM BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Son dakika... Aydos'ta ormanlık alanda yangın

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Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan da müdahale ettiği belirtildi.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.

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