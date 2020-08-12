Son dakika... Aydos'ta ormanlık alanda yangın

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.