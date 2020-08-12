ALİ KEREM BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Son Güncelleme:
Son dakika... Aydos'ta ormanlık alanda yangın
Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan da müdahale ettiği belirtildi.
Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle