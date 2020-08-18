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MURAT KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Son dakika... Aydos Ormanı'nda yine yangın

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Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye, orman bölge müdürlüğü ve helikopterle ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Aydos Ormanı'nda yine yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... Aydos Ormanında yine yangın

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