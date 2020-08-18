Son dakika... Aydos Ormanı'nda yine yangın

Aydos Ormanı'nda yine yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.