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İHA - AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın

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Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın
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Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.

İzin yok Polis tek tek söndürdü
İzin yok! Polis tek tek söndürdü
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