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Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

#Deprem#AFAD#Aydın
Son dakika: Aydının Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53'te Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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#Deprem#AFAD#Aydın

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