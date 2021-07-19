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Haber Giriş: 19.07.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayserinin Kocasinan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

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