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Son dakika: Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Efeler (Aydin)
Tarih-Saat : 19.07.2021, 16:13:01 TSİ
Enlem : 37.7720 N
Boylam : 27.9845 E
Derinlik : 10.68 km
Detay : https://t.co/8fUb0VcLx4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi