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Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Aydın'da vahşet yaşandı! Önce baldızına laf attılar sonra boğazını kestiler...

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Son dakika... Aydın'da vahşet yaşandı! Önce baldızına laf attılar sonra boğazını kestiler...
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Aydın Kuşadası'nda Fırat Kölemen (35) yanında bulunan baldızına laf attıkları için tartıştığı iki kişi tarafından bıçakla boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Korkunç olayda kendisine laf atılan Vade Bacak ise ayağından yaralandı.

Akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

İKİ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Asır'dan İbrahim Uzun'un haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı. Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika... Aydında vahşet yaşandı Önce baldızına laf attılar sonra boğazını kestiler...

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Aydında vahşet yaşandı Önce baldızına laf attılar sonra boğazını kestiler...

 

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