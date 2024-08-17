Son dakika... Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti.

Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Polat Yağcı duyurdu. Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim..." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES: AYDOŞUM MEKANIN CENNET OLSUN

Akbaş'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum, ağabeyim Aydoşum mekânın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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