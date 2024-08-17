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Son dakika... Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

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Son dakika... Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 01:09

Son dakika haberine göre; bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti.

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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti.

Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Polat Yağcı duyurdu. Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim..." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

İBRAHİM TATLISES: AYDOŞUM MEKANIN CENNET OLSUN

Akbaş'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum, ağabeyim Aydoşum mekânın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

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#Aydemir Akbaş#Aydemir Akbaş Son Dakika#Son Dakika Haberi

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