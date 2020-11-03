Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu

Televizyonların canlı yayınlarında olay anını anlatan muhabirler de gözyaşlarını tutamadı. A Haber muhabiri Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anları gözyaşları içerisinde izleyenlere aktardı. Muhabir anlarda defalarca ‘Allah’ım çok şükür’ diyerek gözyaşları içerisinde Ayda’nın kurtarıldığı o anları anlattı: Biz burada çok inandık, çok bekledik ve sonunda işte herkesin duası kabul oldu.



Ayda’nın kurtarıldığı o anlarda alanda bulunanlarda gözyaşlarını tutamadı:







Küçük Ayda’nın bir yakını ise gözyaşları içerisinde yetkililerle konuşarak Ayda'nın bulunduğu ambulansa bindi





