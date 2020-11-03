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HaberlerGündem Haberleri Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu
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Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu

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Enkazın altında 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin’in kurtarılma anları sırasında herkes gözyaşlarına boğuldu.

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  • Son dakika haberleri... Ayda Gezgin mucizesini bu sözlerle anlattılar: Hala elim ayağım titriyor.. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok.
  • Son dakika haberleri... Ayda Gezgin mucizesini bu sözlerle anlattılar: Hala elim ayağım titriyor.. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok.
  • Son dakika haberleri... Ayda Gezgin mucizesini bu sözlerle anlattılar: Hala elim ayağım titriyor.. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok.
  • Son dakika haberleri... Ayda Gezgin mucizesini bu sözlerle anlattılar: Hala elim ayağım titriyor.. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok.
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Televizyonların canlı yayınlarında olay anını anlatan muhabirler de gözyaşlarını tutamadı. A Haber muhabiri Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anları gözyaşları içerisinde izleyenlere aktardı. Muhabir anlarda defalarca ‘Allah’ım çok şükür’ diyerek gözyaşları içerisinde Ayda’nın kurtarıldığı o anları anlattı: Biz burada çok inandık, çok bekledik ve sonunda işte herkesin duası kabul oldu.  

Ayda’nın kurtarıldığı o anlarda alanda bulunanlarda gözyaşlarını tutamadı:

Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu

Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu

Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu

Küçük Ayda’nın bir yakını ise gözyaşları içerisinde yetkililerle konuşarak Ayda'nın bulunduğu ambulansa bindi
Son dakika… Ayda Gezgin’in kurtarıldığı o anlarda herkes gözyaşlarına boğuldu


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