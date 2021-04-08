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Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

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Son dakika... Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

Son dakika haberine göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

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