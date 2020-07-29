MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret
GeriGündem Son dakika... Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI - Kubilay ÖZEV - DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Son dakika... Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ne geldi.

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.

Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Satterfield 1 saatlik ziyaretinin ardından camiden ayrıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle