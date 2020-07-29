Gülseli KENARLI - Kubilay ÖZEV - DHA
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Son dakika... Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ne geldi.
ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.
Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.
Satterfield 1 saatlik ziyaretinin ardından camiden ayrıldı.
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