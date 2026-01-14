Son dakika... Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, ‘rüşvet’, 'FETÖ'ye yardım’ ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos’ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ iddiasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI

Epözdemir hakkında yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

Gözden Kaçmasın Avukat Rezan Epözdemir tutuklanmıştı! Savcının katibinden şok itiraflar Haberi görüntüle

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ikincilikle tamamlayan Epözdemir, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, doktorasını ise Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” teziyle tamamladı. Ceza hukuku, insan hakları, ticaret hukuku ve aile hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan Epözdemir, 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu’nu kurdu.

Haberin Devamı

Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlenerek adını duyurdu. Münevver Karabulut cinayeti (2009), Pınar Gültekin cinayeti (2020) ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin yanında yer aldı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nde 2021 yılında başkan yardımcılığı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. “Taraf Ehliyeti”, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” ve “Haksız Tahrik” adlı kitapları ve çok sayıda akademik makalesiyle hukuk camiasında tanınan bir isim oldu.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

Rezan Epözdemir, 10 Ağustos 2025 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evinde gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Epözdemir’e “rüşvet vermek”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasi-askeri casusluk” suçlamaları yöneltildi. Operasyon sırasında Epözdemir’in evi ve ofisinde aramalar yapıldı, dijital materyallere el konuldu ve pasaportuna dört ayrı suçlamayla yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 14 Ağustos'ta Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.