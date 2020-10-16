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GeriGündem Son dakika: Avcılar'da komşu dehşeti! Pompalı tüfekle ateş açtı, yaralılar var
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DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avcılar'da komşu dehşeti! Pompalı tüfekle ateş açtı, yaralılar var

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Son dakika: Avcılar'da komşu dehşeti! Pompalı tüfekle ateş açtı, yaralılar var
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Avcılar'da komşularına kızdığı belirtilen bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle komşusularıyla tartışan bir kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokaktaki araçlarda da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırganın bir süre süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

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