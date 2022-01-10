Son dakika... Avcılar'da inşaat alanında göçük! Haberi alınca fenalaştılar

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Merkez Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaat işçileri Cemal Eker ve İsa Eğice göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif yaralanan İsa Eğice'yi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Eker'i çıkarma çalışmaları ise AFAD ve itfaiye ekiplerince devam ediyor. Çöken inşaatın yanında bulunan 5 katlı apartman ise Avcılar Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gözden Kaçmasın Avcılar'da inşaat alanında göçük Haberin Tüm Görselleri

ARKADAŞINI MERAK EDİP AMBULANSTAN ÇIKTI

Ambulansa alınan Eğice, arkadaşını kurtarma çalışmalarının devam ettiğini öğrenince yerinde duramadı. Hafif yaralı olarak alındığı ambulanstan çıkan Eğice, arkadaşının durumunu öğrenmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekipleri arkadaşını merak eden işçiyi, sakinleştirdikten sonra tekrar ambulansa bindirdi. Hastaneye götürülen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Eker'in toprak altında kaldığını öğrenip olay yerine gelen arkadaşları ve akrabaları ise fenalık geçirdi. Göçük altında kalan işçiyi görmek isteyen yakınlarına, polis ekipleri engel oldu. Olay yerinden uzaklaştırılan yakınları kendilerini yere atarak ağlamaya başladı. Polis ve sağlık ekipleri fenalaşanları sakinleştirerek olay yerinden çıkardı.

"BETON DÖKÜLÜRKEN TOPRAK ÇÖKTÜ"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Sizlerin de bildiği üzücü bir olay meydana geldi. Bir iş kazası. Beton dökülürken toprak çöktü. 2 işçimiz altında kaldı. Bir tanesi çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. İnşallah yaralı olarak çıkarılır. Hastaneye giden işçinin iyi olduğu söylendi" dedi.