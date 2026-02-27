×
Son dakika... Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 11:01

Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da İBB Sosyal Tesisleri durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tek yönlü duran seferler araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.30'da Avcılar’da İBB Sosyal Tesisleri durağında meydana geldi. Durağa yaklaşan iki metrobüs iddiaya göre, takip mesafini koruyamayınca kaza yaptı. Arkadaki araç öndeki metrosübe çarptı. Araçlarda bulunanlar panik yaşarken, kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edilirken; kaza nedeniyle seferler tek yönlü durdu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 sürücü ise polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

