Son dakika: 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar hakkında flaş gelişme! Yargıtay onadı

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı salıverme yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan D. ve Bedrettin D.'yi de yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos 2018'de ise Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi'nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasbedip kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ 'AV', KENDİNİ 'AVCI' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını ileri sürerek, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini, öldürdüğü kişileri 'av', gasbettiği para ve eşyaları 'av ganimeti' olarak gördüğünü, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiğini anlatmıştı.

MEHKEMEDE TUHAF HAREKETLER YAPMIŞTI

Kayapınar hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Kayapınar, beraatini istedi. Mahkeme başkanının olayı anlatmasını istediği Hamdi Kayapınar, uzun süre sessiz kaldı, ardından kafasını öne eğip, sağa sola sallamaya başladı. Sanığın sağ elinin titrediği, sol elini ise ağzına götürüp tuttuğu görüldü. Mahkeme başkanının evinde silah bulunduğunu sorması üzerine ise Kayapınar, "Ben öldürmedim. Bana, öldürdü, dediler. Bilmiyorum. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" diyerek, yere kapanarak "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp, ağladı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İZLEMEDİ

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Jandarmaların başını yerden kaldırması için yüzüne dokunduğu seri katil, "Vurmayın" diyerek yeniden yere kapandı ve tekrar ağlamaya başladı. Hamdi Kayapınar, 11 Şubat 2019’da görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatı Kayapınar’a verilen cezanın yüksek olduğu ve cezai indirim yapılması gerektiği ve eksik soruşturma yürütüldüğü, müştekinin avukatları da sanığa verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, Hamdi Kayapınar’ın cezası onanmış oldu. Ceza dairesi tarafından verilen kararın, oy birliği ile alındığı belirtildi.

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