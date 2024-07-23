Son dakika haberi: Atina’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi... Pentagon'dan CNN Türk'e açıklama: Müttefikler şiddetten kaçınsın

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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis Open TV'ye verdiği röportajda, Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürdü. Yunanistan'ın aldığı F-35'ler, Amerika ve Fransa ile kurduğu savunma ittifakları ile çok daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Georgiadis, Atina'nın son 5 yıl içinde havacılık konusunda merdivenleri hızla tırmanarak Türkiye'yi zor durumda bıraktığını iddia etti.

PENTAGON'DAN CNN TÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA

CNN Türk'e konuşan Pentagon yetkilileri "Müttefikler şiddetten kaçınsın" açıklamasını yaptı.