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Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılı... Devletin zirvesi Anıtkabir'de

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Son dakika... Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılı... Devletin zirvesi Anıtkabir'de
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Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katılıyor.

Saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
''İstiklal harbimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Ruhun şad olsun.''

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