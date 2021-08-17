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Ali AKSOYER-Mikail BIYIKLI/ISTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 17.08.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! Gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı

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Son dakika: Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! Gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan öldürülmesiyle sonuçlanan gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı. Yapılan çalışmada Sibel Koçan'ın içinde bulunduğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit para bulunduğu tespit edilmişti.

Ataşehir, İçerenköy'de haziran ayında, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında gaspçılar tarafından öldürüldü.  Şüpheliler 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı gasp ederek kaçtı. Olaydan kısa süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın, 32. kattan atlayarak hayatına son verdi. Yapılan çalışmada Sibel Koçan'ın içinde bulunduğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit para bulunduğu tespit edilmişti.

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7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada olayda silah kullanan ve Sibel Koçan'ı öldürdüğünü tespit ettiği bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Ataşehirde Sibel Koçanın öldürüldüğü 3.3 milyon TLlik gaspla ilgili 13 gözaltı
Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 gözaltı
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