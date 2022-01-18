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Son dakika... Ataşehir'de yangın! Alevlerin arasında kalan kadını kurtardılar

#İstanbul#Yangın#İtfaiye

İstanbul Ataşehir'de 8 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafında ambulansa bindirilen Sema Karataş hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Seyhan Sokak'taki 8 katlı binanın giriş dairesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler nedeniyle binada panik yaşandı. Üst katlardaki vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesi bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan dairede mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından binadan çıkarıldı.

Son dakika... Ataşehirde yangın Alevlerin arasında kalan kadını kurtardılar

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi.

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Son dakika... Ataşehirde yangın Alevlerin arasında kalan kadını kurtardılar

"BİR PATLAMA SESİ DUYDUM"

Görgü tanığı Selahattin Kıymaz, "Dairede bir patlama sesi duydum, daha sonra yoğun duman çıkmaya başladı. Yukarıdakilere seslendim, içeride bir kişinin olduğunu söylediler" diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili çalışması devam ediyor.

Son dakika... Ataşehirde yangın Alevlerin arasında kalan kadını kurtardılar

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#İstanbul#Yangın#İtfaiye

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