Son dakika... Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), içerisinde 3.3 milyon lira bulunan çantasını gasp eden bir grup tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Sibel Koçan’ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın da birkaç saat sonra 32’nci kattan atlayarak yaşamına son vermişti. Süleyman Aydın’ın son telefon konuşmasını ablasıyla yaptığı ortaya çıkmıştı. Aydın’ın ablası görüşmeyi, “Sesi çok kötüydü. ‘Sibel gitti, ben de onun yanına gidiyorum’ dedi” diye anlatmıştı.

Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edilmişti. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

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