Son dakika... Ataşehir'de otelde yangın: 9 kişi kurtarıldı

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralnan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.