Son dakika... Ataşehir'de otelde yangın: 9 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Otel#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 08:42

Ataşehir'de 4 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında otelde olan 9 kişi tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralnan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

