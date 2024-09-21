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Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Atama#Resmi Gazete#Rektör
Son dakika... Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 00:26

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan Atandı.

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#Atama#Resmi Gazete#Rektör

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