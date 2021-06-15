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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Duruşmada son sözü sorulduğunda...

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Son dakika: Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Duruşmada son sözü sorulduğunda...

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savunma yapan sanık Filiz, son sözü sorulduğunda eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beraatimi istiyorum" dedi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Oğuz Mescioğlu da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak sanığın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atalay Filiz, "Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Mescioğlu da öncelikle müvekkilinin beraat etmesini aksi halde sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beraatimi istiyorum" dedi.

Atalay Filiz davasında son dakika gelişmesi
'Atalay Filiz' davasında son dakika gelişmesi

2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz’i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Atalay Filizin ilk sözü bu oldu: Uzun zamandan beri ilk kez yatakta yatacağım
Atalay Filiz'in ilk sözü bu oldu: Uzun zamandan beri ilk kez yatakta yatacağım

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada, Atalay Filiz'in firari olduğu 2016 yılında 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyordu. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Seri katil Atalay Filiz hakkında önemli gelişme
Seri katil Atalay Filiz hakkında önemli gelişme

 

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