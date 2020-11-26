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Haber Giriş: 26.11.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Astsubaylık puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte 2020 KPSS puan bilgisi

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Son Dakika: Astsubaylık puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte 2020 KPSS puan bilgisi
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Son dakika haber... Astsubaylık KPSS puanı, KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Her branş için belirli kontenjanda adayı değerlendirmeye tabi tutan MSB, bu nedenle kontenjan sayısına göre başvuran kişilerin KPSS P93 puanını yukarıdan aşağıya doğru sıralıyor. Buna göre de astsubaylık taban puanı belirleniyor. Peki, Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte, 2020 Astsubaylık KPSS puan bilgisiyle ilgili ayrıntılar...

Astsubaylık KPSS puanı, bu alanda kariyer hedefi bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Fiziki ve sözlü mülakat öncesinde KPSS puanı ile baraj belirleyen Milli Savunma Bakanlığı, bu işlemi branşlara göre gerçekleştiriyor. Astsubaylık KPSS puanı önlisans düzeyinde P93 ile gerçekleşiyor.  Peki, astsubaylık puanı kaç olacak? İşte, geçtiğimiz yıla ait P93 astsubaylık taban puanı bilgileri;

Son Dakika: Astsubaylık puanı kaç Astsubay olmak için KPSSden kaç puan almak gerekiyor İşte 2020 KPSS puan bilgisi

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