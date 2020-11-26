Son Dakika: Astsubaylık puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte 2020 KPSS puan bilgisi

Astsubaylık KPSS puanı, bu alanda kariyer hedefi bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Fiziki ve sözlü mülakat öncesinde KPSS puanı ile baraj belirleyen Milli Savunma Bakanlığı, bu işlemi branşlara göre gerçekleştiriyor. Astsubaylık KPSS puanı önlisans düzeyinde P93 ile gerçekleşiyor. Peki, astsubaylık puanı kaç olacak? İşte, geçtiğimiz yıla ait P93 astsubaylık taban puanı bilgileri;