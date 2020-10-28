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Musa KESLER
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Asemptomatik vakalar neden arttı? Tevfik Özlü dikkat çeken ayrıntıyı açıkladı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili olarak özellikle toplu taşıma kullanan vatandaşları uyardı. Özlü asemptomatik vakaların neden arttığına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve Türkiye'deki artışın sebeplerini sıralayan Özlü, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bütün dünyada vaka artışlarının görüldüğünü söyledi. Özlü üst üste iki maskeyi aynı anda takan vatandaşları da uyararak 'Önemli olan maskeyi kuralına uygun şekilde takmaktır. Kurallara uyularak takılan tek maske de yeterince koruyucudur' dedi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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