MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın paniği
GeriGündem Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında 15 evin yangından etkilendiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüncüler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı. Yangında 15 evin yangından etkilendiği belirtildi.

Haberler art arda geliyor İşte yangın bölgelerinde son durum...
Haberler art arda geliyor! İşte yangın bölgelerinde son durum...

Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Son dakika: Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın paniği

Akılalmaz anlar kamerada... Ölümden döndü: İngiliz muhabir alevlerin arasından böyle yayın yaptı
Akılalmaz anlar kamerada... Ölümden döndü: İngiliz muhabir alevlerin arasından böyle yayın yaptı!
Yangın bölgelerinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor Hava ne zaman serinleyecek
Yangın bölgelerinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor! Hava ne zaman serinleyecek?
Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
Nifak yangınına dikkat
Nifak yangınına dikkat

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi