Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti! 50'den fazla ev yanıyor

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının diğer evlere de sıçramasından endişe ediliyor.

Yusufeli Kaymakamı Özdemir, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

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