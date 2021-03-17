MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti! 50'den fazla ev yanıyor
GeriGündem Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti! 50'den fazla ev yanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17.03.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti! 50'den fazla ev yanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde 50’ye yakın ev yanıyor. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangının diğer evlere de sıçradığını duyurdu.

10
  • Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın
  • Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın
  • Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın
  • Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının diğer evlere de sıçramasından endişe ediliyor. 

Yusufeli Kaymakamı Özdemir, yangında can kaybının olmadığını söyledi. 

Ayrıntılar birazdan...

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi