MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Artvin'de korkunç olay! Tüm ailesinin gözü önünde uçuruma düştü
GeriGündem Son dakika: Artvin'de korkunç olay! Tüm ailesinin gözü önünde uçuruma düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)-
Haber Giriş: 31.07.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Artvin'de korkunç olay! Tüm ailesinin gözü önünde uçuruma düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Artvin'de korkunç olay! Tüm ailesinin gözü önünde uçuruma düştü

Artvin'in Şavşat ilçesinde Pumpul Karademir (71) eşi, kızı, damadı ve torunun gözleri önünde 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdi. O sırada kayıtta olan damadı Kadir Şahiner olayı anbean görüntüledi.

12
  • Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
  • Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
  • Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
  • Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Son dakika: Artvinde korkunç olay Tüm ailesinin gözü önünde uçuruma düştü

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Şahiner’in önünde yürüyen Karademir, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştı. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, “Anne gitme, hayır, anne gitme” diye seslendi. “Başım döndü” diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e “Baba tut şunu baba tut” diye seslendiği duyuldu. O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi