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Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)-
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Artvin'de feci ölüm! Heyelanda üzerine kaya parçaları düştü

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Son dakika... Artvin'de feci ölüm! Heyelanda üzerine kaya parçaları düştü
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ARTVİN’de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili Onur Aslan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin-Yusufeli karayolunda dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti.

Son dakika... Artvinde feci ölüm Heyelanda üzerine kaya parçaları düştü

Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

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