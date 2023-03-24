Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Artvin'de çay fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Çay#Fabrika
Son dakika... Artvinde çay fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:39

Artvin Kemalpaşa'da çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale etti. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasının kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Son dakika... Artvinde çay fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Çay#Fabrika

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov