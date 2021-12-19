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Son dakika... Artık dakikalar kaldı: Türksat 5B uzaya fırlatılıyor

#Türksat5b#Spacex#Uydu
Son dakika... Artık dakikalar kaldı: Türksat 5B uzaya fırlatılıyor

Türksat 5B'nin uzay yolculuğu başlıyor. Veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu dakikalar sonra uzaya fırlatılacak...

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Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşecek. Türksat 5B uydusu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılıyor. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak.

Türksat 5B sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderilecek.

Yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydusu ise 2023'te uzayda yerini alacak.

Son dakika... Artık dakikalar kaldı: Türksat 5B uzaya fırlatılıyor

"TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM KAPASİTESİ 15 KATINA ÇIKACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu uydu ile Türkiye’nin iletişim kapasitesinin 15 katına çıkacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

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Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'ya ilişkin de son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "6A'nın uzayda yerini alacağı günler çok yakın. Artık test aşamasına geçtik. 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Hindistan'ı içine alan doğu kapsama alanı ile uydu kapsama alanımız çok daha da genişleyecek" diye konuştu.

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#Türksat5b#Spacex#Uydu

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