Son dakika: Arnavutköy'de yangın! 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Arnavutköy'de çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkatılarak cenaze araçları ve ambulanslara kondu.
Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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