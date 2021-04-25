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Gündem
Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Arnavutköy'de yangın! 4 kişi yaşamını yitirdi

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Arnavutköy'de çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkatılarak cenaze araçları ve ambulanslara kondu.

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  • Arnavutköyde yangın paniği 4 kişi yaşamını yitirdi
  • Arnavutköyde yangın paniği 4 kişi yaşamını yitirdi
  • Arnavutköyde yangın paniği 4 kişi yaşamını yitirdi
  • Arnavutköyde yangın paniği 4 kişi yaşamını yitirdi
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Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dakika: Arnavutköyde yangın 4 kişi yaşamını yitirdi
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Arnavutköyde yangın 4 kişi yaşamını yitirdi

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