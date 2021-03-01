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Gündem
Ersan SAN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Arnavutköy'de fabrikada patlama: 3 yaralı

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İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

Son dakika... Arnavutköyde fabrikada patlama: 3 yaralı

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