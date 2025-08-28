×
Arnavutköy‘de 6 katlı iş merkezinde korkutan yangın

#Arnavutköy#Yangın#İş Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 06:51

İstanbul Arnavutköy'de içerisinde geri dönüşüm tesisi ve matbaa da bulunan 6 katlı binada çıkan yangın, birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak’taki 6 katlı binada çıktı. İçerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi bulunan binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın, fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine adrese birçok ilçeden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.

2 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın iç kısmında ve dış cephesinde hasar meydana gelirken yaralı ve can kaybı olmadığı belirtildi.

Öte yandan, 6 katlı binada yaklaşık 2 yıl önce de benzer bir yangının çıktığı öğrenildi.

