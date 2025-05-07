Son dakika... Arif Kocabıyık gözaltına alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, İnstagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık'ın, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Arif Kocabıyık'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?



Arif Kocabıyık, 1983’de Antalya Elmalı’da dünyaya geldi. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

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İlave Tv kanalı 2018 Mayıs ayında 11 bin abone sayısına ulaştı. Kanalın popülerleşmesi üzerine Türkiye turuna çıkan Kocabıyık ve kanalın kameramanı, 2019'un ilk aylarında 90 bin aboneye sahip oldu. Kanal Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneye sahiptir. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.