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Son dakika... Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını! Alevler Göynük Kanyonu'na ilerliyor

#Antalya#Kemer#Orman Yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve 1 de uçak katıldı.

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Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

 

Son dakika... Antalyanın Kemer ilçesinde orman yangını Alevler Göynük Kanyonuna ilerliyor

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Antalyanın Kemer ilçesinde orman yangını Alevler Göynük Kanyonuna ilerliyor

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#Antalya#Kemer#Orman Yangını