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Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikte yangın

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#Antalya#Kaş#Yangın
Antalyanın Kaş ilçesinde makilikte yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 17:44

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkindeki makilikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda yayıldı. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Ardından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı da müdahale çalışmalarına katıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Antalyanın Kaş ilçesinde makilikte yangın

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#Antalya#Kaş#Yangın

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